В России появится отдельное приложение для работы с цифровым рублем

В России обсуждается возможность создания отдельного мобильного приложения для операций с цифровым рублем. Центральный банк России (ЦБ) готов рассмотреть такую инициативу, сообщил abn.agency.

Предложение связано с идеей разработать приложение, которое будет работать по аналогии с мобильным приложением «СБПэй», используемым для переводов через систему быстрых платежей (СБП). АБР предложила создать единое приложение для цифрового рубля, что значительно упростит взаимодействие с этим новым видом валюты и облегчит интеграцию банков в единую инфраструктуру.

Кроме того, в АБР предложили предусмотреть создание удостоверяющих центров, которые будут работать на стороне регулятора или единой платформы. Такой шаг, по мнению экспертов, ускорит подключение банков к системе и позволит существенно снизить затраты как в финансовом, так и в трудовом отношении на разработку инфраструктурных компонентов.