Три петербуржца пострадали из-за прорыва трубы с кипятком

В Петербурге на улице Маршала Захарова произошел инцидент, в результате которого прорвало трубу с горячей водой. Согласно информации, предоставленной компанией «Теплосеть», три человека пострадали от ожогов ног лёгкой степени тяжести. Все пострадавшие получат необходимую медицинскую помощь для дальнейшего лечения и реабилитации.

Сообщение о происшествии поступило рано утром в 04:00. Сразу после этого сотрудники «Теплосети» начали работы по устранению аварии. Из-за прорыва трубы несколько ближайших зданий остались без отопления, однако подача горячей воды в домах продолжалась в обычном режиме. Работы по ремонту были запланированы на всю ночь, и окончание устранения дефекта ожидается около 00:00 27 ноября. Об этом сообщил ФедералПресс.

В зоне аварии были ограничены движения автомобилей, а также приняты другие меры безопасности, чтобы минимизировать возможные риски для людей. При этом рядом с местом повреждения оказались припаркованы автомобили, которые, по словам представителей компании, не пострадали.