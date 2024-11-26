Эксперт Авито Работы поделилась советами по созданию сопроводительного письма

Эксперт Авито Работы посоветовала, как грамотно составить мотивационное письмо в ходе всероссийского онлайн-чемпионата «Молодые профессионалы: от резюме до повышения». Участниками чемпионата стали старшеклассники и студенты первых курсов колледжей.

Один из экспертов мероприятия — HR бизнес-партнер Авито Работы Ольга Полякова — рассказала о том, как правильно составить мотивационное письмо. Тема оказалась актуальной, что подтверждают результаты недавнего исследования Авито Работы, в котором приняли участие люди с опытом поиска работы. Эксперты платформы выяснили, что треть респондентов (31%) никогда не пишут сопроводительное письмо.

22% включают его в отклик только по требованию работодателя. И лишь 13% всегда пишут письмо, независимо от требований рекрутера. 11% респондентов готовы написать письмо, если не смогли разместить всю необходимую информацию в резюме. Еще 11% хотят объяснить, почему они стремятся занять конкретную должность. 7% респондентов предпочитают заранее указать на карьерные пробелы или обосновать смену сферы деятельности.

HR бизнес-партнер Авито Работы Ольга Полякова подчеркнула важность сопроводительного письма для привлечения внимания рекрутеров и повышения шансов на получение желаемой должности. При этом важно придерживаться определенных правил. Рекомендуется акцентировать внимание на одном-двух конкретных достижениях с предыдущей работы. Например, на столько-то увеличилась прибыль, или удалось привлечь новых клиентов (указать количество).

Если опыта нет, можно привести примеры из общественной жизни. Это может быть волонтерская деятельность или участие в организации мероприятий. Главное, чтобы эти примеры были связаны с желаемой должностью.

Также стоит упомянуть о своих навыках, которые могут быть полезны работодателю. Что именно вы можете предложить и как это может быть полезно для обеих сторон. К примеру, работодатель закроет определенный фронт работ, а работник повысит квалификацию.

При этом не нужно углубляться в детали — сообщение должно быть лаконичным и понятным. При написании письма поставьте себя на место HR-специалиста и подумайте, какое сообщение привлекло бы ваше внимание.

Письмо должно быть кратким. Общие фразы нужно исключить, они только усложняют восприятие. Оптимальный объем — около тысячи знаков. Структура должна быть четкой, главные мысли – выделены. Проверьте письмо на наличие грамматических ошибок, ведь это ваше первое знакомство и возможность произвести хорошее впечатление.