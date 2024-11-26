Михаил Хазин объяснил, как россияне ощутят экономический рост в стране

Российский экономист Михаил Хазин поделился своим мнением о том, как граждане России смогут почувствовать экономический подъем в стране. По его словам, изменения будут заметны для большинства людей довольно быстро, и это станет очевидным, как только экономика начнет показывать рост.

Хазин привел пример начала 2000-х годов, когда под руководством Виктора Геращенко, занимавшего пост председателя Центробанка России, в стране был достигнут значительный экономический рост. Он отметил, что именно в тот период россияне ощутили улучшения в своей жизни. Экономист уверен, что аналогичные изменения могут произойти и в настоящее время, если экономическая ситуация будет развиваться в правильном направлении.

Говоря о текущем финансовом положении, Хазин обратил внимание на высокие процентные ставки по банковским депозитам, которые в настоящее время составляют около 20%. Он считает, что рисковать на финансовых рынках в такой ситуации крайне нецелесообразно. Экономист подчеркнул, что с началом экономического роста ставки на депозиты будут снижаться до уровня 2-4%, и только в этот момент стоит задуматься о более рискованных инвестиционных инструментах. В текущей ситуации, по его мнению, для большинства россиян наиболее безопасным вариантом остается работа с банковскими депозитами, особенно с учетом того, что в стране существуют различные финансовые учреждения с разными условиями.