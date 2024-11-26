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Финансовый аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 140 рублей в случае падения цен на нефть

Если мировые цены на нефть упадут до 50 долларов за баррель, курс доллара может достичь 120 рублей в среднем, а в пиковый момент — подскочить до 140 рублей. Такое мнение в интервью NEWS.ru выразил финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин. По словам эксперта, такой сценарий может реализоваться уже весной 2025 года, но для этого потребуется сочетание нескольких факторов.

Финансовый аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 140 рублей в случае падения цен на нефть
Фото: Baltphoto

Звездин отметил, что резкое падение нефтяных котировок до уровня 50 долларов за баррель может спровоцировать значительную девальвацию рубля. По его прогнозам, в этом случае доллар будет колебаться в пределах 120 рублей, а в самые тяжелые моменты возможно даже достижение отметки в 140 рублей.

Для того чтобы этот сценарий стал реальностью, по словам аналитика, должно совпасть несколько ключевых факторов. Первый из них — снижение геополитической напряженности в таких горячих точках, как Ближний Восток и Украина. Это, по мнению Звездина, может привести к смягчению давления на сырьевые рынки и, соответственно, к снижению цен на нефть.

Вторым фактором, который может ускорить девальвацию рубля, эксперт назвал возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Напомнив, что Трамп обещал в случае своего избрания снизить цены на нефть до 40 долларов за баррель, Звездин указал, что такие меры могут сильно повлиять на экономику и курс рубля.

 

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