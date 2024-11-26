Финансовый аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 140 рублей в случае падения цен на нефть

Если мировые цены на нефть упадут до 50 долларов за баррель, курс доллара может достичь 120 рублей в среднем, а в пиковый момент — подскочить до 140 рублей. Такое мнение в интервью NEWS.ru выразил финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин. По словам эксперта, такой сценарий может реализоваться уже весной 2025 года, но для этого потребуется сочетание нескольких факторов.

Звездин отметил, что резкое падение нефтяных котировок до уровня 50 долларов за баррель может спровоцировать значительную девальвацию рубля. По его прогнозам, в этом случае доллар будет колебаться в пределах 120 рублей, а в самые тяжелые моменты возможно даже достижение отметки в 140 рублей.

Для того чтобы этот сценарий стал реальностью, по словам аналитика, должно совпасть несколько ключевых факторов. Первый из них — снижение геополитической напряженности в таких горячих точках, как Ближний Восток и Украина. Это, по мнению Звездина, может привести к смягчению давления на сырьевые рынки и, соответственно, к снижению цен на нефть.

Вторым фактором, который может ускорить девальвацию рубля, эксперт назвал возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Напомнив, что Трамп обещал в случае своего избрания снизить цены на нефть до 40 долларов за баррель, Звездин указал, что такие меры могут сильно повлиять на экономику и курс рубля.