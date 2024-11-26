Реконструкция территории «Адмиралтейских верфей» в Петербурге обойдется в 1,7 млрд рублей

Реконструкция территории «Адмиралтейских верфей» в Петербурге требует значительных инвестиций — порядка 1,7 миллиарда рублей. Проект, разработанный компанией «ЭМС Инжиниринг», был вынесен на общественные обсуждения комитетом по природопользованию города. В рамках этого проекта планируется выполнить несколько этапов строительства и модернизации инфраструктуры.

На первом этапе реконструкции предусматривается создание двух трансформаторных подстанций, нового склада и насосной станции. Кроме того, планируется строительство нескольких секций для глубокой достройки набережной. Второй этап будет заключаться в завершении строительства набережной и установке дополнительных подстанций для обеспечения электроснабжения территории. На третьем, завершающем этапе, предстоит снос двух старых насосных станций и подготовка площадки для установки стапельной сборки. Об этом сообщил Деловой квартал.

Этот проект является частью более широкого плана по развитию исторической территории, связанной с российским судостроением.