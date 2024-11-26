  • 18+

  • Сегодня

    26.11.24, Вт

    Погода

    +4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $103.79 €108.87 ¥14.21

Реконструкция территории «Адмиралтейских верфей» в Петербурге обойдется в 1,7 млрд рублей

Реконструкция территории «Адмиралтейских верфей» в Петербурге требует значительных инвестиций — порядка 1,7 миллиарда рублей. Проект, разработанный компанией «ЭМС Инжиниринг», был вынесен на общественные обсуждения комитетом по природопользованию города. В рамках этого проекта планируется выполнить несколько этапов строительства и модернизации инфраструктуры.

Реконструкция территории «Адмиралтейских верфей» в Петербурге обойдется в 1,7 млрд рублей
Фото: baltphoto

На первом этапе реконструкции предусматривается создание двух трансформаторных подстанций, нового склада и насосной станции. Кроме того, планируется строительство нескольких секций для глубокой достройки набережной. Второй этап будет заключаться в завершении строительства набережной и установке дополнительных подстанций для обеспечения электроснабжения территории. На третьем, завершающем этапе, предстоит снос двух старых насосных станций и подготовка площадки для установки стапельной сборки. Об этом сообщил Деловой квартал.

Этот проект является частью более широкого плана по развитию исторической территории, связанной с российским судостроением.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Туристы на новогодние праздники предпочитают Выборг

Туристы на новогодние праздники предпочитают ВыборгНовости
Согласно исследованию ранних бронирований жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на предстоящие зимние каникулы цифровой экосистемы МТС спрос на размещение в регионе увеличился на 25%. Наиболее популярным загородным направлением стал Выборг. На этот средневековый город пришлось порядка 23% всех ранних бронирований отелей в Ленобласти. Аналитики связывают данную тенденцию с западноевропейскими...
Подробнее

В Кронштадте построен передовой лицей

В Кронштадте построен передовой лицейНовости
Девелопер проекта, «ГК Алькор», получил разрешение на ввод в эксплуатацию учебного заведения на 550 мест. Лицей входит в комплекс социальной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Планируется, что учебное заведение будет передано на баланс города и уже в сентябре 2025 года примет первых учеников. Общая площадь трехэтажного лицея составит 14 179...
Подробнее