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Возле стадиона «Газпром Арена» предложили построить 500-метровый небоскрёб из танкеров

В Петербурге на биеннале «Архитектура Петербурга», которое проходит в Российском этнографическом музее, была представлена необычная концепция для будущего развития акватории Невы.

 

Возле стадиона «Газпром Арена» предложили построить 500-метровый небоскрёб из танкеров

 

Проект предполагает создание грандиозного небоскрёба высотой 500 метров, который будет возведён на вантовых конструкциях из списанных танкеров. Это уникальное сооружение планируют разместить в непосредственной близости от стадиона «Газпром Арена», на водной поверхности Невы, что позволит создать совершенно новую градостроительную ось в центре города.

Согласно проекту, вантовые конструкции, поддерживающие небоскрёб, придадут зданию необычный вид, а сама постройка будет отличаться не только своими масштабами, но и функциональной значимостью. Внутри предполагается разместить не только офисные помещения, но и пространство для научных и образовательных целей. В первую очередь, планируется создание научно-образовательной площадки, где будет представлен «Музей будущего Петербурга» — место, посвящённое перспективным технологиям и проектам, которые могут изменить город в ближайшие десятилетия.

Как сообщил Ингмар Витвицкий, руководитель архитектурно-строительного бюро «Ингмар», который является инициатором идеи, проект находится на стадии концептуального рассмотрения.

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