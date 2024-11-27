Возле стадиона «Газпром Арена» предложили построить 500-метровый небоскрёб из танкеров

В Петербурге на биеннале «Архитектура Петербурга», которое проходит в Российском этнографическом музее, была представлена необычная концепция для будущего развития акватории Невы.

Проект предполагает создание грандиозного небоскрёба высотой 500 метров, который будет возведён на вантовых конструкциях из списанных танкеров. Это уникальное сооружение планируют разместить в непосредственной близости от стадиона «Газпром Арена», на водной поверхности Невы, что позволит создать совершенно новую градостроительную ось в центре города.

Согласно проекту, вантовые конструкции, поддерживающие небоскрёб, придадут зданию необычный вид, а сама постройка будет отличаться не только своими масштабами, но и функциональной значимостью. Внутри предполагается разместить не только офисные помещения, но и пространство для научных и образовательных целей. В первую очередь, планируется создание научно-образовательной площадки, где будет представлен «Музей будущего Петербурга» — место, посвящённое перспективным технологиям и проектам, которые могут изменить город в ближайшие десятилетия.

Как сообщил Ингмар Витвицкий, руководитель архитектурно-строительного бюро «Ингмар», который является инициатором идеи, проект находится на стадии концептуального рассмотрения.