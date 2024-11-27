Движение «Ветераны России» обратилось к Путину с просьбой дать Кустурице гражданство

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» направило официальное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить российское гражданство знаменитому кинорежиссеру Эмиру Кустурице. О своем предложении рассказала организация, возглавляемая добровольцем СВО Ильдаром Резяповым, в интервью 360.ru.

По словам Резяпова, Кустурица всегда оставался верен своим идеалам, а его фильмы наполнены уважением к традициям и духовным ценностям, что делает его близким русскому народу.

«Эмир Кустурица — это человек, который никогда не отступал от своих принципов и всегда оставался честен перед собой и зрителями. Его творчество глубоко откликается в сердцах русских людей», — отметил Резяпов.

Он выразил уверенность, что предоставление Кустурице российского гражданства станет значимым шагом в укреплении культурных связей между Россией и Сербией, а также расширит горизонты взаимодействия между народами. Кроме того, движение «Ветераны России» пригласило Эмира Кустурицу посетить зону проведения специальной военной операции (СВО), чтобы режиссер мог на месте увидеть подвиги российских военнослужащих и, возможно, вдохновиться для создания новых кинопроектов.