Петербург работает над развитием системы подготовки кадров для ОПК

В Петербурге проходит XXVIII Международный форум-выставка «Российский промышленник», который стал важной вехой в обсуждении актуальных вопросов подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и промышленности города. В условиях международных вызовов, подготовка квалифицированных специалистов становится важнейшей задачей для поддержания и развития ключевых отраслей экономики Петербурга. Об этом ТАСС рассказал губернатор города Александр Беглов.

«Промышленность Петербурга продолжает развиваться благодаря поддержке высококвалифицированных специалистов. Подготовка кадров для ОПК и промышленности — это наш приоритет, и мы активно вкладываемся в образование будущих специалистов, особенно в области высоких технологий и инноваций», — отметил Беглов.

Одним из важнейших проектов стало открытие новых образовательных центров на базе ведущих предприятий города, что позволяет студентам получать практический опыт на современных производственных мощностях.

«Мы увеличили количество стажировок для студентов в реальных условиях, в том числе на предприятиях ОПК, и готовы к дальнейшему развитию этого направления», — подчеркнул Беглов.

Среди конкретных достижений — создание более 10 новых образовательных площадок в последние два года.

«Также мы расширяем количество бюджетных мест в технических вузах и колледжах, чтобы обеспечить предприятия города квалифицированными кадрами», — добавил губернатор.

Губернатор отметил, что ключевая задача на ближайшие годы — это развитие кадров в области высоких технологий, таких как БПЛА и роботизация.

Ранее Комтранс, который курирует вице-губернатор Петеребурга Кирилл Поляков, сообщил, что 25 молодых специалистов, которые только в этом году закончили высшие и средние учебные заведения, сегодня стали работниками Петербургского метрополитена.