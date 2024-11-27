Жители Ленобласти пожаловались на массовое двойное начисление квартплат

Прокуратура Ленинградской области проводит проверку после жалоб местных жителей, которым были начислены платежи за услуги ЖКХ в двойном размере. Как сообщил портал ivbg.ru, с неправомерным начислением столкнулись жители города Мга.

Оказалось, что ООО «МГА РЭК ЖКХ» и ООО «Мгинский ИРКЦ» выставили неправильные квитанции жителям на 31 адресе. Управляющая компания занимается обслуживанием домов по этим адресам с сентября прошлого года.

В Кировском городском суде Ленобласти удовлетворили иск прокурора города. Благодаря этому решению жители города Мга избавлены от незаконного начисления двойной квартплаты.