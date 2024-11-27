Должников Петербурга и Ленобласти посетили приставы

Рейды по взысканию долгов с потребителей «Петербургтеплоэнерго» прошли в ноябре этого года.

Всего приставы посетили 46 адресов в Бокситогорском районе Ленобласти и 17 адресов в Петроградском районе Северной столицы. Общая сумма задолженности, по которой были возбуждены исполнительные производства, составила более 2,6 млн рублей.

Во время визитов приставы и сотрудники компании «Петербургтеплоэнерго» провели разъяснительные беседы с должниками, вручили им документы о совершении исполнительных действий и квитанции для оплаты долгов. В случае неуплаты средства будут взысканы с расчетных счетов должников, включая удержания из заработной платы и пенсионных выплат. При этом прожиточный минимум будет сохранен.

По итогам рейдов в Бокситогорском районе удалось взыскать свыше 90,5 тысяч рублей, а также достигнуть устных соглашений о рассрочке платежей. Также в ходе проверок были выявлены три квартиры с умершими собственниками. Должники из Петроградского района согласились прийти в службу судебных приставов для урегулирования вопроса по погашению своих долгов.

В компании «Петербургтеплоэнерго» напоминают, что наличие задолженности может привести к серьезным последствиям, включая арест счетов и имущества, ограничения на выезд за границу, а также отказ в выплате субсидий.