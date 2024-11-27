В Петербурге хотят переименовать более 25 скверов

В Петербурге 26 скверов могут получить новые имена. Депутаты Законодательного собрания города в первом чтении одобрили проект, который предлагает изменения в названиях и переименованиях ряда зеленых территорий города.

На заседании парламентарии детально обсудили, какие скверы и парки могут получить новые имена, а также какие памятные события и личности будут увековечены в их названиях.

Одним из самых значимых предложений может стать переименование Пулковского парка в парк Городов-Героев. Это название связано с памятью о городах, которые отличились особым мужеством во времена Великой Отечественной войны. Еще одно новое имя может получить Сад особняка Кирштена, который расположится на Рижском проспекте, 25. Этот сквер теперь будет носить имя владельца одноименного особняка, связанного с историей архитектуры Петербурга.

Другие новшества могут включить переименования в память о значимых исторических фигурах. Так, сквер на перекрестке улиц Лабутина и Прядильного переулка может стать Прядильным сквером, а рядом с домом 20 на улице Ивана Фомина может появиться сквер Сергия Радонежского. Новый сквер Защитников Отечества может появиться на Тверской улице и на Гранитной улице, посвященный выдающемуся ученому Юрию Кнорозову.

Кроме того, на Пискаревском проспекте, 47 возможно откроется Сад Милосердия, а на Ветеранов, 131, жители города смогут посетить сквер Владимира Шалимова, посвятившего свою жизнь развитию отечественной медицины.

На юге города в районе улиц Ветеранов и Чекистов могут быть созданы Нижне-Ивановский и Верхне-Ивановский скверы, а на улице Савушкина, 116, может появиться сквер Каменный Нос. Одним из символичных мест станет сквер Баязитова, который возможно расположится на пересечении Кронверкского проспекта и Конного переулка.

При этом парламентарии отметили, что при переименовании зеленых зон не потребуется проведения дополнительной инвентаризации территории, если фактические границы этих территорий останутся неизменными.