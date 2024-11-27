Петербургский метрополитен снял креативный ролик в стиле «Сумерек» с вакансией

Петербургский метрополитен продолжает радовать нестандартными и креативными роликами, и на этот раз они переосмыслили знаменитую сцену из фильма «Сумерки».

В оригинальной сцене, когда Белла понимает, что Эдвард — вампир, петербургский метрополитен предлагает новую версию. На экране мы видим, как петербургская Белла внимательно изучает местного Эдварда. Она заметила, что тот всегда быстро перемещается по городу, знает все маршруты наизусть, а сотрудники метрополитена обращаются к нему по имени.

«Ты невероятно быстро перемещаешься по городу, знаешь все правила метрополитена наизучсть, сотрудники обращаются к тебе по имени. Иногда во сне ты кричишь отойдите от края платформы».

На что ей отвечает подставной Эдвард:

«Давай, скажи это вслух»

Кульминация ролика наступает, когда девушка, наконец, осознает:

«Ты работаешь в метро!»

Петербургский метрополитен не впервые удивляет зрителей такими нестандартными проектами. Ранее они уже снимали несколько ярких и запоминающихся роликов на социально важные темы.