В Петербурге подвели итоги работы закона о промышленной политике за 10 лет

В Петербурге на выставке-форуме «Российский промышленник» прошло пленарное заседание, посвященное 10-летию принятия закона о промышленной политике. В рамках обсуждения эксперты и участники форума подвели итоги реализации закона и обсудили новые амбициозные цели, которые предстоит достичь в будущем.

По словам вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, форум продолжает расти с каждым годом.

«Мы ожидаем рекордное количество посетителей. Уже сейчас думаем об увеличении площади форума в будущем», — отметил он, подчеркнув, что количество участников форума и интерес к выставке в разы увеличиваются.

После осмотра выставки участники приступили к обсуждению итогов работы закона о промышленной политике, который был принят десять лет назад. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил положительные результаты, которых удалось достичь благодаря государственной поддержке высокотехнологичных предприятий. Он подчеркнул, что закон о промышленной политике стал основой для системного развития отечественной промышленности. Однако, по его мнению, нельзя останавливаться на достигнутом, и необходимо продолжать разрабатывать антикризисные меры в условиях высокой ключевой ставки и нестабильной экономической ситуации.

Первый заместитель министра промышленности России Василий Осмаков поддержал эту точку зрения, подчеркнув важность непрерывной государственной поддержки промышленности. Он отметил, что без таких мер Россия рискует потерять свои технологические компетенции, что является неприемлемым для страны с такими масштабами промышленности. Осмаков напомнил, что ранее рассчитывали на «руку свободного рынка», но практика показала, что этого оказалось недостаточно. В ответ на эти вызовы было принято решение пересмотреть подходы и продолжить работу по совершенствованию закона.

Одним из эффективных инструментов, помогавших в развитии промышленности, стал Фонд развития промышленности, отметил Василий Осмаков. Он подчеркнул, что предприятиям необходимы долгосрочные кредиты с низкими процентными ставками, чтобы поддерживать свою деятельность и инвестировать в инновации. Ставки Фонда (от 3 до 5%) значительно ниже рыночных, что позволяет предприятиям реализовывать прибыльные проекты и стимулировать рост налоговой базы.

Поляков отметил успехи региона в реализации промышленной политики. За первые шесть месяцев 2024 года рост инвестиций предприятий в собственный капитал составил 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поляков также указал на проблему кадрового обеспечения промышленности, которая остается важным вызовом. Для решения этой проблемы активно работают с учебными заведениями и учреждениями специального образования.

«Следующий шаг для нас — это не только обеспечение технологической независимости, но и достижение технического лидерства», — отметил вице-губернатор, подчеркивая важность повышения качества подготовки кадров для успешной работы промышленности в условиях новых вызовов.

Заключительным аккордом пленарного заседания стало обсуждение механизмов государственной поддержки, которые еще требуют доработки, а также новых направлений совместной работы между промышленниками и государственными структурами.