Космос и энергетика: российские разработчики презентовали достижения среды Engee на дне открытых дверей

В ЦИТМ «Экспонента» 14 ноября прошёл День Engee, посвящённый платформе для технических расчётов и моделирования, разработанной компанией ООО «Ритм». Engee уже зарекомендовала себя как успешная альтернатива MATLAB-Simulink и Amesim, предлагая интегрированные решения для инженеров и тестировщиков. Платформа активно развивается, добавляя новые инструменты и библиотеки для различных отраслей, включая космос, энергетику и радиолокацию. Об этом сообщил runews24.ru.

В ходе мероприятия участники узнали о возможностях Engee в создании физических моделей сложных систем, включая интеграцию с внешним оборудованием, таким как радиолокационные комплексы и стенды для авиапрома и автомобилестроения. Платформа продемонстрировала свою эффективность в моделировании динамики транспортных средств и тестировании энергосистем.

Всё это подтверждает высокие перспективы отечественного программного обеспечения для решения задач импортозамещения в высоких технологиях.