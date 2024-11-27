Маркировка книги Булата Окуджавы как «иноагента» оказалась технической ошибкой

Сетевой книжный магазин «Буквоед» сообщил, что маркировка книги стихов Булата Окуджавы как произведения иностранного агента была результатом технической ошибки. Как пояснили представители сети в разговоре с изданием «Фонтанка», инцидент произошёл из-за особенностей старого издания книги, которая в продаже была в единственном экземпляре.

«Эта книга была старым изданием, и для неё действительно требуется маркировка в соответствии с российским законодательством. Но для новых изданий такой маркировки не требуется», — уточнили в «Буквоеде».

По словам представителей сети, ошибка была вызвана тем, что в старом издании присутствует предисловие Дмитрия Быкова, который признан в России иностранным агентом. В связи с этим книга должна была быть упакована в защитную пленку, снабжена маркировкой «18+» и иметь пометку, что материал произведен иностранным агентом или связан с его деятельностью.

Однако техническая ошибка привела к тому, что в книге Булата Окуджавы ошибочно была указана маркировка «иноагента» на самого поэта. В «Буквоеде» сообщили, что в новом издании этот недочет уже был исправлен.