Медведица Хаарчаана напомнила посетителям Ленинградского зоопарка о правилах поведения

Белая медведица Хаарчаана, ставшая символом Ленинградского зоопарка, напомнила посетителям о важности соблюдения правил поведения в зоопарке. Несмотря на свою любовь к вниманию, Хаарчаана крайне не терпит нарушителей покоя и выразила протест против недавних инцидентов с беспокойными гостями, которые нарушают спокойствие ее и других животных.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, Хаарчаана особенно недовольна поведением определенных посетителей, таких как кидатели предметов в вольеры, фотографы, использующие вспышки, а также те, кто устраивает шумные и раздражающие ситуации рядом с животными. Чтобы избежать неприятных последствий и обеспечить комфорт для всех, медведица решила в очередной раз напомнить всем о правилах поведения на территории зоопарка.

Не кормите животных.

Каждое животное в зоопарке получает специальный рацион, который составляется опытными зоологами и ветеринарами. Даже небольшой кусочек еды, который не входит в меню, может быть опасен для здоровья обитателей зоопарка. Не бросайте предметы в вольеры.

Все игрушки и предметы, которые находятся в вольерах, тщательно подбираются специалистами с учетом безопасности животных. Бросать в клетки незнакомые объекты может не только повредить животных, но и привести к их травмам. Не используйте вспышку при фотографировании.

Световые вспышки от фотоаппаратов или мобильных телефонов вызывают у животных сильный стресс. Не кричите и не стучите по стеклам вольеров.

Громкие звуки, такие как крики и стуки по стеклам, могут пугающе воздействовать на животных, вызывая у них стресс и тревогу. ЭНе лезьте на заборы и не ставьте детей на них.

Залезать на ограды вольеров не только опасно для вашей безопасности, но и мешает другим посетителям насладиться наблюдением за животными.

В зоопарке подчеркнули, что соблюдение этих простых правил является необходимым условием заботы о животных. Все посетители, покупая билет в Ленинградский зоопарк, автоматически соглашаются с установленными правилами.