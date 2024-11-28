Евгений Водолазкин, вспоминая Дмитрия Лихачева: «Он был знатоком русской культуры»

Со дня рождения выдающегося ученого, академика и первого почетного гражданина Петербурга Дмитрия Лихачева исполнилось 118 лет. В честь этой даты писатель Евгений Водолазкин поделился своими воспоминаниями о встречах с Лихачевым и о том, как сильно он повлиял на его жизнь и восприятие русской культуры. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В 1986 году, как вспоминает Водолазкин, судьба свела его с Дмитрием Сергеевичем, когда тот стал его руководителем в Пушкинском Доме. Для молодого исследователя это было настоящим счастьем. Лихачев был не только наставником, но и человеком, чье внимание и забота распространялись на всех сотрудников, включая семью Водолазкина. Один из ярких эпизодов, который запомнился писателю, связан с тем, как его маленькая дочь нарисовала для Лихачева картину с изображением фонтана. Дмитрий Сергеевич был тронут и повесил рисунок в своем кабинете, сказав при этом: «Что может быть радостнее фонтана!»

Лихачев был не только великим ученым, но и строгим воспитателем. Водолазкин рассказывает, как во время их первой встречи, на заседании отдела древнерусской литературы, Лихачев буквально выловил его за слова. Когда Водолазкин сказал, что еще не решил, чем хочет заниматься, Лихачев сразу поправил:

«Что значит «честно говоря»? В остальном, значит, вы говорили нечестно?»

Такой подход к общению и требование прямоты и честности были отличительными чертами Лихачева, как в профессиональной, так и в личной жизни.

Дмитрий Лихачев был человеком, глубоко увлеченным русским языком и культурой, что, по мнению Водолазкина, было основой всей его научной работы. Хотя Лихачев также хорошо знал английскую литературу и культуру, русская культура была для него главной. Он знал и любил её во всех проявлениях, начиная с древнерусского периода и до современности. Именно эта любовь и знание позволяли ему быть авторитетом и вдохновлять тех, кто учился у него.

Что касается внутреннего стержня Дмитрия Сергеевича, Водолазкин отмечает, что Лихачев был человеком независимым и стойким. Даже когда он мог бы пойти на компромисс ради друзей, он всегда оставался верен своим убеждениям. Ярким примером этого стал его отказ подписать письмо против Андрея Сахарова. За этот поступок Лихачев, по словам Водолазкина, даже стал жертвой физического насилия: его избили на улице, но он, несмотря на полученные травмы, продолжил свой день и даже выступил с лекцией в университете.