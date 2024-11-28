Синоптик Шувалов объяснил, будет ли настоящая зима в Петербурге

Согласно прогнозам известного синоптика, руководителя Прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в разных регионах России и Европы погода ведет себя по-разному, что затрудняет составление единой картины зимы. Об этом сообщил «Вечерний Петербург».

Так, в Западной и Центральной Европе, где в последние дни наблюдаются сильные морозы и снежные осадки, ситуация явно указывает на приближение суровой зимы. В Чехии, например, снег уже покрыл горы, а морозы ощущаются даже в южных районах, вплоть до Пиренеев. На фоне этого европейцы могут с уверенностью предположить, что холодная погода будет длиться до самой весны. Однако, как пояснил Шувалов, в Сибири ситуация совершенно иная.

«На фоне европейских морозов Сибирь выглядит как место с совершенно противоположной погодой. Вместо ожидаемых сильных холодов сибиряки сталкиваются с оттепелями, и температура часто поднималась выше нормы. Морозы, безусловно, придут, но они будут не такими сильными и продолжительными, как обычно», — сообщил синоптик.

В Европейской части России ситуация находится в промежуточном состоянии. Как отметил Шувалов, здесь наблюдается умеренное превышение температуры, но в пределах 1,5-2 градусов выше нормы. Такой температурный фон не позволяет делать окончательные выводы о том, какой будет зима в центральных и северных регионах:

«Последний по-настоящему холодный месяц в Петербурге был еще в январе, и с тех пор температура оставалась выше нормы. Прогнозы на конец ноября и декабрь склоняются к тому, что температура будет оставаться теплой, с периодическими оттепелями, которые будут чередоваться с небольшими холодами.»

Впрочем, по словам синоптика, такая положительная аномалия не является чем-то редким.