МЧС России обратилось к россиянам с просьбой подготовить «тревожный чемоданчик»

МЧС России в очередной раз напоминает гражданам о важности подготовки к чрезвычайным ситуациям, особенно в районах, где возможны природные катастрофы. Ведомство рекомендует заранее собрать так называемый «тревожный чемоданчик», который поможет выжить в условиях бедствия до прибытия спасателей или до того, как удастся эвакуироваться в безопасное место.

«Тревожный чемоданчик» представляет собой базовый набор вещей, которые могут понадобиться человеку в экстренных ситуациях, когда он остается без доступа к воде, пище, источникам тепла и убежищу. Подготовленный заранее комплект позволяет обеспечить себя всем необходимым, пока спасательные службы не смогут прийти на помощь.

Как пояснили в МЧС, минимальный набор для «тревожного чемоданчика» должен быть подобран с учетом того, сколько времени потребуется спасателям, чтобы оказать помощь и доставить пострадавших в безопасное место. Важным моментом является адаптация набора в зависимости от места проживания человека и его индивидуальных потребностей.

В состав такого набора входят предметы первой необходимости, которые помогут выжить в течение нескольких дней, пока не будет обеспечена помощь. Среди основных рекомендаций — спички, небольшой радиоприемник для получения информации о ситуации, запас еды на один-два дня с высоким содержанием калорий, аптечка для оказания первой помощи, а также деньги и документы, которые могут понадобиться в экстренной ситуации.