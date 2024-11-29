Названы необычные законы Индии, которые стоит соблюдать туристам

Индия — страна контрастов, и её законы порой могут удивить путешественников. Например, занятия йогой в общественных местах могут быть запрещены, если они создают помехи для других. В Мумбаи, например, практиковать йогу на пляже или на площади не всегда разрешается, особенно если это вызывает шум.

Кроме того, в некоторых регионах Индии возраст, с которого можно пить алкоголь, ограничен 25 годами (например, в Гоа и Сиккиме), а в некоторых штатах действует «сухой закон». Также стоит помнить, что в Индии не принято здороваться рукопожатием — вместо этого используется жест «намасте» с соединением ладоней и легким наклоном головы.

Существует также странное правило, запрещающее есть мороженое ртом в общественных местах — для этого нужно использовать ложку. В храмах Индии не разрешается носить изделия из кожи, так как это считается нечистым.

Каннабис в Индии используется в религиозных практиках, но его употребление в повседневной жизни строго запрещено. Нарушение закона о наркотиках может привести к серьёзным последствиям. Также стоит учитывать запрет на вывоз песка и камней с пляжей и пустынь — нарушение этих правил может обернуться штрафами.

Любители воздушных змеев могут быть удивлены, узнав, что в Индии запуск воздушного змея официально приравнен к запуску летательного аппарата, и для этого требуется разрешение. А в Нью-Дели жители обязаны бороться с нашествием саранчи, иначе их могут оштрафовать.