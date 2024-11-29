В Севкабель Порту откроют снежную горку 30 ноября

В Петербурге откроется одна из самых долгожданных зимних развлекательных локаций — снежная горка длиной 42 метра, которая расположится в Севкабель Порту, рядом с Катком у моря. Как и в прошлом году, горка будет привлекать не только любителей активного отдыха, но и тех, кто хочет насладиться живописными видами Финского залива. С высоты 7 метров открывается захватывающая панорама на зимний пейзаж и морские просторы.

Для посетителей будут доступны сразу две дорожки, что позволит одновременно кататься нескольким людям. За безопасностью горожан и гостей города будут следить профессиональные инструкторы, готовые помочь в любой момент. Организаторы обещают, что горка будет идеальным местом для семейного отдыха и веселого времяпрепровождения на свежем воздухе.

Но это не единственная новинка для петербуржцев: на Дворцовой площади скоро откроется еще одна знаковая горка. Высотой 9 метров и длиной 65 метров, она будет установлена между зданием Главного штаба и Штаба гвардейского корпуса. Рядом с горкой начнёт свою работу традиционная рождественская ярмарка, где петербуржцы смогут приобрести праздничные угощения и сувениры.