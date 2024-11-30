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В Петербурге подростка избили, обстреляли и ограбили в Яблоневом саду

В Невском районе Петербурга произошел инцидент, в результате которого 16-летний подросток стал жертвой жестокого нападения. По информации, полученной от издания 78.ru, нападение произошло около 17 часов на территории Яблоневого сада.

В Петербурге подростка избили, обстреляли и ограбили в Яблоневом саду
Фото: Baltphoto

Группа неизвестных напала на юношу, который учится на втором курсе одного из петербургских колледжей. Злоумышленники избили подростка, а затем несколько раз выстрелили в него из пневматического пистолета. После этого они заставили его перевести 410 рублей на чужой счет, после чего скрылись с места происшествия.

Пострадавший смог добраться до ближайшей больницы, где ему оказали медицинскую помощь. Врачи диагностировали у него многочисленные ушибы и гематомы. Отец потерпевшего обратился в полицию с заявлением о произошедшем инциденте. В настоящий момент правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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