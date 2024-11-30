В Петербурге подростка избили, обстреляли и ограбили в Яблоневом саду

В Невском районе Петербурга произошел инцидент, в результате которого 16-летний подросток стал жертвой жестокого нападения. По информации, полученной от издания 78.ru, нападение произошло около 17 часов на территории Яблоневого сада.

Группа неизвестных напала на юношу, который учится на втором курсе одного из петербургских колледжей. Злоумышленники избили подростка, а затем несколько раз выстрелили в него из пневматического пистолета. После этого они заставили его перевести 410 рублей на чужой счет, после чего скрылись с места происшествия.

Пострадавший смог добраться до ближайшей больницы, где ему оказали медицинскую помощь. Врачи диагностировали у него многочисленные ушибы и гематомы. Отец потерпевшего обратился в полицию с заявлением о произошедшем инциденте. В настоящий момент правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.