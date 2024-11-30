Напоившую мужу уксусом петербурженку приговорили к году лишения свободы

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор женщине, которая попыталась избавить своего супруга от алкогольной зависимости с помощью радикальных методов. В результате таких действий она получила наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Как установило следствие, женщина решила заменить алкоголь на уксусную кислоту, подложив бутылку с кислотой на место обычного спиртного, которое хранилось в доме. Покинув квартиру, она оставила мужа, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который не заметил подмены и выпил опасную жидкость. Через час мужчина скончался от сильных химических ожогов, полученных в результате попадания уксуса в организм.

Суд признал действия женщины квалифицируемыми как причинение смерти по неосторожности, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.