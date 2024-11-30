Просрочка по ипотеке в Петербурге и Ленобласти набрала обороты

На начало октября 2024 года объем просроченной ипотечной задолженности в Петербурге достиг 597 миллионов рублей, что является значительным показателем, сообщает коллекторское агентство, основываясь на данных Центрального банка России.

Просроченная ипотечная задолженность включает в себя кредиты, которые не погашаются в течение 90 дней. В течение девяти месяцев текущего года этот показатель увеличился на 35%, а за 12 месяцев рост составил 44%.

Особенно впечатляющие цифры можно заметить в Ленинградской области, где темпы роста просроченных ипотечных задолженностей оказались еще более значительными. В регионе показатель увеличился на 51% за девять месяцев и на 91% за год, достигнув 202 миллионов рублей. Для сравнения, в 2023 году объем просроченных ипотечных платежей в Петербурге увеличился на 18%, а в Ленинградской области — на 30%.