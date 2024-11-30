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Школьника без признаков жизни нашли под окнами высотки на юго-востоке Петербурга

Вечер пятницы для 15-летнего девятиклассника из Красносельского района завершился гибелью. Молодой человек погиб, проводя время у своего знакомого, 22-летнего молодого человека, в квартире на шестом этаже многоэтажки на улице Дыбенко.

Школьника без признаков жизни нашли под окнами высотки на юго-востоке Петербурга
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Поздно ночью, около 23:00, экстренные службы получили сигнал о подростке, найденном под окнами 19-этажного дома. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Личность погибшего быстро установили — это был 15-летний школьник.

Как выяснилось, вечером подросток находился у своего более старшего товарища, с которым, по его признаниям, они употребляли наркотические вещества. Однако на месте происшествия мужчина не смог дать внятных объяснений относительно произошедшего. В результате он был задержан и доставлен в полицию для выяснения всех обстоятельств трагедии.

 

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