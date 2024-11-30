Экономист Хазин предсказал дальнейшее обесценивание сбережений россиян

Российский экономист Михаил Хазин выразил уверенность, что денежные власти продолжат поддерживать текущую экономическую ситуацию, в которой сбережения простых граждан постепенно теряют свою стоимость. Об этом он сообщил в интервью агентству ИА DEITA.RU.

По мнению Хазина, рост инфляции и обесценивание рубля происходят по одной причине — в стране нет достаточного количества дешевых кредитных средств для стимулирования развития реального сектора экономики. Экономист отметил, что российская экономика недоинвестирована почти на 25%, что, по его мнению, является одной из основных причин текущих проблем.

Хазин уверен, что большая часть денег, которые должны быть в экономическом обороте, в настоящее время просто отсутствуют. По его словам, этот дефицит является результатом «рукотворных» факторов, и основная ответственность за ситуацию лежит на Центральном банке, который не предоставляет доступных кредитов для производства и экономики в целом.

Эти экономические проблемы приводят к дефициту товаров народного потребления, которые в значительных объемах приходится завозить из-за рубежа. В условиях глобальной инфляции цены на импортные товары растут очень быстро, что, по словам эксперта, негативно сказывается на покупательской способности россиян.