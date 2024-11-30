В Петербурге выставили на продажу бизнес-центр LevelUp за 1,4 млрд рублей

В Петербурге на продажу выставили бизнес-центр LevelUp, расположенный на проспекте Испытателей, 30. Объект, общей площадью 14 315 м², предложен за 1,4 миллиарда рублей. Это здание с высокой классностью, построенное по проекту голландского архитектора, который предусматривал реконструкцию и модернизацию. Стоимость бизнес-центра составляет 100 000 рублей за квадратный метр. Об этом сообщил abn.agency.

Объявление о продаже было размещено на популярной платформе Авито, где указано, что объект представляет собой коммерческое здание с улучшенной инфраструктурой, подходящее для аренды и долгосрочного использования. Владелец недвижимости — компания ООО «Испытателей30», которой управляет Феликс Зборовский. Он владеет 67,93% долей в компании, а оставшиеся 32,08% принадлежат Светлане Громовой.

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), компания приобрела бизнес-центр в марте 2023 года и с тех пор занимается его арендой и управлением.