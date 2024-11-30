Как будет выглядеть станция метро «Броневая» в Петербурге: появились первые изображения

Петербуржцам стало известно, как будет оформлена центральная часть будущей станции метро «Броневая» на Красносельско-Калининской линии. В телеграм-канале «Подземник» появились первые изображения, которые позволили взглянуть на проект нового объекта подземного транспорта. Станция, расположенная на углу Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта, будет не только важным транспортным узлом, но и интересным архитектурным объектом.

Согласно опубликованным данным, вестибюль «Броневой» займет место, где сейчас находится парковка, перед Центральным научно-исследовательским институтом судовой электротехники и технологии. По проекту, входная группа будет представлять собой отдельное трехэтажное здание необычной круглой формы.

Станция «Броневая» станет важным звеном в Красносельско-Калининской линии метро, следующей сразу за станцией «Путиловская» по направлению в центр города. Ожидается, что ее открытие значительно улучшит транспортную доступность этого района Петербурга, облегчая передвижение как для местных жителей, так и для пассажиров, направляющихся в центр города.