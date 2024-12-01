В Петербурге и Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий

В ближайшие дни в Петербурге и Ленинградской области ожидаются ухудшения погодных условий, которые могут привести к серьезным последствиям. Прогнозы синоптиков предсказывают порывы ветра, достигающие 15 м/с, а также возможное повышение уровня воды в реке Неве.

С учетом этих угроз, компания «Россети Ленэнерго» приняла меры для обеспечения бесперебойной работы электросетей и перевела свои подразделения в режим повышенной готовности. Важно отметить, что в случае непредвиденных ситуаций, связанные с погодными условиями, оперативная реакция будет обеспечена круглосуточными дежурствами 117 выездных бригад.

Кроме того, энергетики подготовили резервные источники питания для обеспечения надежного функционирования социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.