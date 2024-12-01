Пьяный петербуржец покусал 24-летнего юношу в ТРЦ «Прибалтийский»

В ТРЦ «Прибалтийский» в Петербурге произошел инцидент, в котором пьяный мужчина напал на 24-летнего посетителя торгового центра. Как сообщает издание 78.ru, инцидент случился в туалете торгового комплекса, где агрессивный злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения без видимой причины набросился на молодого человека.

Сначала нападавший ударил 24-летнего парня кулаками, что привело к краткосрочной стычке. В ответ на агрессию, пострадавший использовал перцовый баллончик, а затем вывел злоумышленника в холл торгового центра. Молодой человек, не желая эскалации конфликта, обратился к охране с просьбой вызвать полицию. Однако это не остановило пьяного агрессора — он, продолжая вести себя агрессивно, в какой-то момент бросился на парня и покусал его. В результате инцидента пострадавший получил ранение ноги.

Сообщается, что перед нападением на 24-летнего посетителя ТРЦ мужчина уже успел ударить несколько человек, а также напасть на одного из сотрудников торгового центра. На агрессора было написано четыре заявления, что указывает на серию подобных инцидентов. В настоящее время правоохранительные органы занимаются расследованием происшествия.