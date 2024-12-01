Что изменится в российских законах в декабре: новые правила и запреты

С 1 декабря в России вступает в силу ряд изменений в законодательстве, которые затронут различные сферы жизни. От штрафов за пропаганду бездетности и новых возможностей для военных до экспериментов по сбору биометрии у иностранцев — декабрь принесет несколько важных нововведений, которые повлияют как на граждан страны, так и на гостей России.

Новый запрет на пропаганду чайлдфри

С 4 декабря вступает в силу закон, запрещающий пропаганду отказа от деторождения. Теперь за попытки популяризации идей чайлдфри через СМИ, интернет или рекламу можно будет получить штрафы — до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч для должностных и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. При этом закон не будет распространяться на информацию о монашестве и обете безбрачия, что уточняется поправками на стадии обсуждения. Однако эксперты критикуют закон за неясность в его применении — не понятно, будут ли штрафовать за продажу контрацептивов или за частные разговоры о нежелании иметь детей.

Списание долгов для участников военной операции и их супругов

С 1 декабря вступил в силу закон, который позволяет военнослужащим, а также их супругам списывать просроченные долги на сумму до 10 миллионов рублей. Это касается мобилизованных, участников боевых действий и военных, служащих в районах, прилегающих к зоне специальной военной операции. Вдобавок, военнослужащие могут рассчитывать на увеличение срока кредитных каникул с 30 до 180 дней после окончания службы.

Изменения в пенсионных накоплениях

Для граждан, желающих перевести свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), продлен срок подачи заявления до 31 декабря. Новый порядок касается программы долгосрочных сбережений (ПДС), которая позволяет инвестировать накопления в безопасные финансовые инструменты. Сдвиг сроков позволит людям более внимательно подходить к выбору фонда и отказаться от перевода до конца января 2025 года.

Экзамены для иностранных граждан теперь только в госучреждениях

С 10 декабря вступают в силу изменения в процедуру сдачи экзаменов для иностранных граждан, желающих получить вид на жительство или разрешение на работу. Теперь экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства смогут проводить только государственные учреждения, включенные в специальный список, согласованный с МВД и Рособрнадзором. Это мера направлена на усиление контроля в рамках ужесточения миграционной политики.

Эксперимент по сбору биометрии у иностранных граждан

С 1 декабря стартует эксперимент по сбору биометрических данных (фотографий и отпечатков пальцев) у иностранных граждан, прибывающих в Россию без визы. Эксперимент продлится до 30 июля и будет проходить в четырех московских аэропортах и на пропускном пункте в Оренбургской области. Биометрия потребуется всем въезжающим, кроме граждан Белоруссии, детей младше шести лет, дипломатов и некоторых других категорий лиц.

Новый закон о промышленном дизайне и инжиниринге

С 20 декабря вступает в силу закон, который вводит в правовое поле понятия «промышленный дизайн» и «инжиниринг». Новый закон нацелен на развитие этих отраслей в России и установление реестра организаций, занимающихся соответствующими видами деятельности. В дальнейшем это должно создать условия для поддержки этих секторов экономики.

Новый индикатор риска для производства алкоголя

С 3 декабря вводится новый индикатор риска для алкогольных производств, который будет отслеживаться с помощью космического зондирования Земли. Если на производстве этилового спирта происходят выбросы тепловой энергии или дыма, или же часто перемещается транспорт, то оно будет проходить дополнительную проверку. Это поможет выявлять нарушения на ранних стадиях.

Индексация тарифов РЖД

С 1 декабря увеличатся тарифы на использование инфраструктуры и вагонов «Российских железных дорог». Плата за перевозку грузов вырастет на 13,8%, а за перевозку пассажиров в поездах дальнего следования — на 11,6%. Эти изменения затронут экономику логистики и перевозок по всей стране.

Нововведения в продаже билетов в московских театрах

С 1 декабря около 100 театров и культурных центров Москвы начнут продавать билеты на спектакли, начиная с 15 марта, только по документам, таким как паспорт, водительское удостоверение или социальная карта москвича. Это мера, направленная на борьбу с перекупщиками и повышение безопасности на культурных мероприятиях. Новый порядок действует в рамках пилотного проекта до конца 2025 года. Однако такие изменения могут создать трудности для тех, кто покупает билеты в подарок или чьи планы изменяются.