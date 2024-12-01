Пиппа Миддлтон установила строгие правила для Меган Маркл на своей свадьбе

На свадьбе Пиппы Миддлтон, сестры Кейт Миддлтон, которая вскоре должна была стать частью королевской семьи, события приняли неожиданный оборот для некоторых приглашенных, в том числе для Меган Маркл и ее мужа, принца Гарри. Несмотря на то, что пара была в числе гостей на торжестве, Пиппа предъявила несколько специфических требований к участию Меган в этом важном для семьи событии.

Главным ограничением для Меган стала ее недопуск к церемонии в церкви Святого Марка в Энглфилде. По словам экспертов, решение о том, чтобы не допустить будущую герцогиню Сассекскую к религиозному обряду, могло быть связано с огромным интересом прессы, который окружающая Меган атмосфера привлекала, а также возможным негативным воздействием этого внимания на интимность события. Пиппа, как заметили источники, хотела избежать излишнего шума вокруг своей свадьбы, который мог бы отвлечь от главных моментов дня.

Однако ограничения для Меган на этом не закончились. Составляя план рассадки гостей, Пиппа решила сделать все возможное, чтобы минимизировать внимание к любой конкретной паре, и, следовательно, избежать сосредоточения интереса на Гарри и Меган. В результате строгого распределения мест, супруги оказались разделены: принц Гарри сидел за столом с известным телеведущим ITV News at Ten Томом Брэдби, а Меган — с Миркой Федерер, женой знаменитого теннисиста Роджера Федерера.