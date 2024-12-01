У Московского вокзала в Петербурге установили скульптуру грустного ангела с чемоданом

В центре Петербурга, возле Московского вокзала, появилась необычная скульптура — ангел с чемоданом, печально смотрящий вдаль. Это произведение искусства привлекло внимание прохожих и стало новой городскую достопримечательностью.

Автор скульптуры, известный петербургский художник Максим Ракша, рассказал изданию «Фонтанка», что образ ангела олицетворяет чувства любого петербуржца, вынужденного хотя бы ненадолго покинуть родной город.

«Ангел грустит, как человек, который уезжает из Петербурга. Это ощущение знакомо многим», — пояснил Ракша.

Скульптура установлена на светофоре у перехода на Невском проспекте рядом с метро «Площадь Восстания», а также её можно увидеть, поворачивая с Невского на Лиговский проспект. Интересно, что предшествующие работы Ракши исчезали с улиц города довольно быстро, поэтому неизвестно, сколько времени эта фигурка останется на своём месте.

По словам автора, прообразом для ангела послужила его супруга, и она, по его признанию, дала фигуре «портретное сходство». Максим Ракша также добавил, что скульптура несёт в себе не только грусть, но и нежность, заключённую в простом образе.