«Образовательный завод» начнут возводить в Петербурге в 2027 году

В Петербурге подходит к завершению чемпионат «Профессионалы», который ставит своей целью выявление лучших специалистов в различных областях. Одной из ключевых площадок состязаний стал Электромашиностроительный колледж на Варшавской улице.

Учебное заведение уже два года служит базовой организацией для кластера «Машиностроение», и на его базе обучаются более тысячи студентов». Именно на территории колледжа прошел финал чемпионата по таким компетенциям, как работа на токарных и фрезерных универсальных станках, а также производство металлоконструкций.

Соревнования проводятся с целью повышения квалификации студентов и подготовки высококлассных специалистов для машиностроительной отрасли. В ближайших планах учебного заведения — открытие первого «образовательного завода», который будет оснащен современными станками. Это позволит студентам не только освоить теоретические знания, но и научиться создавать продукцию для реальных предприятий, таких как «Силовые машины».