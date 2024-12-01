Китайский концерн FAW передумал производить Aurus в Петербурге

Китайский автопроизводитель FAW решил выйти из проекта по организации выпуска премиальных автомобилей на территории России, который планировалось реализовать на заводе в Шушарах. Ожидавшийся запуск производственной линии в 2024 году не состоится, и этот проект будет отменен.

Согласно первоначальному плану, компания намеревалась адаптировать свои автомобили премиум-класса марки Hongqi для российского рынка, выпуская модели под брендом Aurus на площадке бывшего завода Toyota. Предполагалось наладить серийное производство седана Hongqi H9, аналогично тому, как это было сделано в проекте с маркой «Москвич». Однако китайская сторона проявила настороженность в отношении столь масштабного предприятия и, в конце концов, решила не продолжать сотрудничество.

Анализируя причины, эксперты высказывают несколько гипотез. Во-первых, они обращают внимание на то, что российский рынок премиальных автомобилей не демонстрирует тех объемов продаж, которые могли бы обеспечить рентабельность подобного производства. Потенциал сегмента оценивается в 10-20 тысяч машин в год, в то время как для достижения экономической эффективности и окупаемости производства требуется выпускать не менее 50 тысяч автомобилей ежегодно. Таким образом, отсутствие достаточного спроса могло сыграть ключевую роль в принятии решения FAW.

Другим важным фактором, повлиявшим на отказ, стали новые указания китайского правительства. В частности, Госсовет КНР рекомендовал национальным автопроизводителям сосредотачиваться на расширении производственных мощностей внутри Китая, а не создавать новые заводы за рубежом. За последние три года китайские компании не открыли в России новых производственных мощностей, за исключением завода Haval в Тульской области. Это решение также могло сыграть свою роль в изменении стратегии FAW.