Рэпер MAYOT поблагодарил фанатов после концерта в Петербурге с рейдом

Рэпер MAYOT, настоящее имя которого Артем Никитин, высказался о рейде сотрудников силовых структур, произошедшем на его концерте в клубе Base в Петербурге. Музыкант подтвердил, что несмотря на проверку и задержку, концерт состоялся и не был отменен.

Как пояснил артист, визит правоохранителей был связан с необходимостью проверок в клубе на Кондратьевском проспекте. Силовики приехали на мероприятие после инцидента, который произошел неделю назад, когда трое подростков отравились «аптечными наркотиками» после посещения другого выступления. Молодые люди были срочно госпитализированы.

«Только после завершения проверки полицией организаторы смогли допустить людей на площадку, — рассказал MAYOT. — Я хочу поблагодарить всех своих поклонников, свою команду и организаторов мероприятия. Несмотря на задержку, концерт все-таки состоялся, и я рад, что все прошло хорошо», — отметил рэпер.

По словам Никитина, его выступление не было сорвано, несмотря на вмешательство силовиков, и мероприятие продолжилось в обычном порядке, несмотря на временные трудности с доступом на площадку.