  • 18+

  • Сегодня

    01.12.24, Вс

    Погода

    +5°

  • 18+

  • Курсы валют

    $107.74 €114.31 ¥14.72

Навигация в Петербурге завершена, но разводка мостов продолжается

В Петербурге официально завершился навигационный сезон, и с ним прекратились регулярные разводки мостов, характерные для летнего периода. Однако технические разводки, связанные с проведением профилактических работ и обслуживанием городских переправ, продолжаются.

Навигация в Петербурге завершена, но разводка мостов продолжается
 Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Так, в ночь с 1 на 2 декабря специалисты петербургского предприятия «Мостотрест» начнут выполнение плановых работ на мосту Александра Невского. Для этого с 02:20 до 05:10 будет осуществлена разводка моста. В это время движение по мосту будет ограничено, однако сам процесс займет меньше времени, чем указано в расписании.

Важной особенностью является то, что информация о технических разводках теперь доступна в режиме реального времени. Горожане и туристы могут следить за изменениями через официальный сайт «Мостотреста» или воспользоваться мобильным приложением «Мосты Петербурга». \

ПОДЕЛИТЬСЯ: