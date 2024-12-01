Навигация в Петербурге завершена, но разводка мостов продолжается

В Петербурге официально завершился навигационный сезон, и с ним прекратились регулярные разводки мостов, характерные для летнего периода. Однако технические разводки, связанные с проведением профилактических работ и обслуживанием городских переправ, продолжаются.

Так, в ночь с 1 на 2 декабря специалисты петербургского предприятия «Мостотрест» начнут выполнение плановых работ на мосту Александра Невского. Для этого с 02:20 до 05:10 будет осуществлена разводка моста. В это время движение по мосту будет ограничено, однако сам процесс займет меньше времени, чем указано в расписании.

Важной особенностью является то, что информация о технических разводках теперь доступна в режиме реального времени. Горожане и туристы могут следить за изменениями через официальный сайт «Мостотреста» или воспользоваться мобильным приложением «Мосты Петербурга». \