Россиянам объяснили, как подготовить квартиру к продаже на вторичном рынке

Аналитик рынка недвижимости Алена Семенюк поделилась важными рекомендациями по подготовке квартиры к продаже на вторичном рынке недвижимости в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Эксперт объяснила, что в условиях высокой конкуренции и сложной экономической ситуации, когда ключевая ставка Банка России сохраняется на уровне 21%, а ипотечные ставки без госпрограмм превышают 22%, правильная предпродажная подготовка жилья может существенно повлиять на успех сделки.

По словам Алены Семенюк, для того чтобы привлечь покупателя, квартира должна не только соответствовать определённым стандартам, но и выглядеть привлекательно.

«Важно, чтобы жильё было ухоженным, с хорошим ремонтом и полноценной мебелью. Внешний вид квартиры должен создавать впечатление комфорта и готовности к немедленному заселению», — отметила эксперт.

Семенюк подчеркнула, что косметический ремонт — это обязательная часть подготовки квартиры к продаже. Даже если жильё находится в историческом здании, нужно позаботиться о его общем состоянии. Например, стоит обратить внимание на парадную, которая часто становится визитной карточкой дома.