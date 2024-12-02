На Елагином острове в Петербурге заметили редкую утку — чирка-свистунка

В Петербурге на Елагином острове был замечен редкий гость — чирок-свистунок, одна из самых маленьких речных уток России. Этот вид крайне редко встречается в пределах города, и его появление стало настоящей природной неожиданностью, привлекшей внимание орнитологов и любителей птиц.

Как сообщил биолог Павел Глазков в своём Telegram-канале «Каждой твари по паре», чирок-свистунок, по всей видимости, сделал краткую остановку на Елагином острове во время миграции на юг. Миграционные пути этих уток часто пролегают через Северо-Запад России, но обычно их можно встретить лишь в более теплые месяцы.

Особое внимание привлек самец чирка-свистунка, который сразу бросался в глаза благодаря своему яркому окрасу. Его красно-коричневая голова с характерной широкой зелёной полосой через глаз делает птицу легко узнаваемой. Такой окрас считается своего рода «визитной карточкой» этого вида, и не удивительно, что чирок-свистунок считается настоящим украшением водоёмов.

Название утки также имеет свою историю. Чирок-свистунок получил его за специфический свист, который самцы издают весной во время брачных игр. Однако в конце осени услышать этот характерный звук — большая редкость. Возможно, самец чирка-свистунка, оказавшись в Петербурге, пытается привлечь внимание самок или, как заметили наблюдатели, пытается произвести впечатление на местных крякв.