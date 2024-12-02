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В магазинах Петербурга нашли превышение норм нитратов в кабачковой икре

Лабораторные исследования, проведённые «Центром контроля качества товаров, продукции, работ и услуг», выявили тревожные результаты по содержанию нитратов в кабачковой икре, продающейся в магазинах Петербурга. В восьми из десяти исследованных образцов продукт не соответствовал установленным стандартам, что подтверждает нарушение норм безопасности. Превышение допустимой нормы нитратов было зафиксировано в продукции, поступившей в основном из южных регионов страны, сообщил «Деловой Петербург».

В магазинах Петербурга нашли превышение норм нитратов в кабачковой икре
Фото: pxhere.com

Нитраты, присутствующие в избыточных количествах в таких продуктах, представляют собой опасность для здоровья человека. При попадании в организм нитраты преобразуются в нитриты, которые могут нанести вред организму. Нитриты нарушают доставку кислорода к тканям, что может привести к кислородному голоданию и нарушению работы желудочно-кишечного тракта.

Некоторые учёные также связывают избыток нитритов с повышенным риском развития онкологических заболеваний, особенно в области желудочно-кишечного тракта.

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