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Александра Бельского избрали президентом Федерации футбола Петербурга

На внеочередной конференции Федерации футбола Петербурга участники выборов утвердили нового президента организации. Им стал спикер петербургского парламента Александр Бельский. Этот пост ранее занимал бывший игрок ФК «Зенит» Алексей Игонин, который теперь передал эстафету в руки Бельского.

Александра Бельского избрали президентом Федерации футбола Петербурга
Фото: Законодательное Собрание СПб

Выступая перед коллегами и членами Федерации, Александр Бельский отметил важность роли Петербурга как неоспоримой столицы футбольной культуры России. Он подчеркнул, что за последние два года как мужские, так и женские команды города добились значительных успехов, завоевав чемпионские титулы практически во всех видах футбола.

По словам Бельского, помимо спортивных побед, в Петербурге значительно повысился интерес к футболу среди молодежной аудитории, в частности, учащихся дошкольных и школьных учреждений. Выросла зрелищность матчей, а вовлеченность детей и подростков в занятия футболом продолжает увеличиваться, что также стало заметным индикатором положительных изменений в футбольной культуре города.

«Задача на ближайшее будущее — сохранить достигнутые высокие позиции и продолжить развивать инфраструктуру. Ключевое внимание необходимо уделить детско-юношескому футболу, работая не только с командами, но и активно выявляя и развивая новые футбольные таланты», — сказал Бельский.

Кроме того, он отметил, что важно не только развивать спортивную составляющую, но и активно работать с болельщиками, объединяя их усилия с командами для дальнейшего распространения футбольной культуры. Бельский подчеркнул необходимость сотрудничества с органами власти, общественными организациями и, конечно, с самими спортсменами и тренерами.

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