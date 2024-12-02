В 2025 году более 1,7 млн россиян начнут получать накопительную пенсию

В 2025 году накопительную пенсию начнут получать более 1,7 миллиона граждан России. Это касается мужчин, достигших 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55 лет. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

На данный момент в стране насчитывается более 800 тысяч мужчин и свыше 900 тысяч женщин, которые смогут воспользоваться этим правом. Ожидается, что многие из них начнут получать выплаты не в виде обычной пенсии, а через накопительную часть своего пенсионного фонда.

В 2025 году для граждан, соответствующих возрастному порогу, откроется возможность начать получать накопительные выплаты. Однако важно отметить, что это не означает выход на пенсию, а лишь начало процесса получения средств, накопленных в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). В зависимости от индивидуальных условий, граждане могут либо начать получать ежемесячные выплаты, либо же выбрать срочную выплату, получив все средства сразу.

«Для того чтобы начать получать накопительные выплаты, гражданам нужно подать заявление в тот НПФ, где они накапливали свою пенсию. Заявление можно подать через личный кабинет на сайте госуслуг или непосредственно обратиться в офис НПФ», — уточнила Бессараб. Однако, по ее словам, многие пожилые люди предпочитают лично посещать НПФ, а не пользоваться онлайн-услугами.

Согласно законодательству, если сумма пенсионных накоплений не превышает 411 450 рублей, граждане смогут получить всю сумму единовременно.