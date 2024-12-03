Власти Ленобласти объяснили, как бесплатно получить ель для Нового года

С 2 декабря в Ленинградской области началась кампания, в рамках которой жители могут бесплатно получить ель для новогодних праздников. Местные власти сообщили, что любой желающий может срубить дерево, но только при соблюдении ряда условий. Об этом сообщил ФедералПресс.

Как пояснили в пресс-службе правительства региона, для того чтобы получить ёлку, необходимо обратиться в ближайшее лесничество с паспортом и оформить все необходимые документы. Порядок получения дерева, а также доступные места для рубки подробно изложены на официальном сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Однако важно помнить, что срубить ель можно только в специально отведённых для этого местах. Это будут участки вдоль линий электропередач и на лесных просеках, где такие работы планируются в любом случае, и удаление деревьев не нанесет ущерба экосистеме.