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Юрист Черепанова о запрете курения на ходу: Меры необходимо внедрять аккуратно и постепенно

В России активно обсуждается возможность введения запрета на курение на ходу. Инициативу предложил депутат Государственной Думы Амир Хамитов, который обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть возможность изменения законодательства. В этом контексте эксперты, в том числе юрист Анна Черепанова, комментируют возможные юридические и социальные последствия такого шага. Об этом сообщил RuNews24.ru.

Юрист Черепанова о запрете курения на ходу: Меры необходимо внедрять аккуратно и постепенно
Фото: unsplash

По мнению Хамитова, запрет на курение в движении станет важным шагом к улучшению экологической обстановки в городах и снижению популярности табакокурения среди молодежи. Депутат подчеркнул, что такой запрет будет способствовать созданию более комфортных и здоровых условий жизни, а также решению проблемы пассивного курения. Кроме того, он уверен, что запрет послужит воспитанию здорового поколения и уменьшит загрязнение окружающей среды.

Как прокомментировала юрист Анна Черепанова, подобная инициатива вполне обоснована, но она требует тщательной проработки законодательства. Черепанова напомнила, что еще несколько лет назад идея запрета курения в общественных местах казалась невозможной, однако сегодня такие меры успешно реализуются в различных регионах страны, где курильщикам предоставляются специально отведенные для этого места.

«Запрещать курение на ходу можно, но такие меры следует внедрять аккуратно и постепенно. Необходимо тщательно проработать законодательные аспекты, чтобы не нарушать права граждан и избежать правовых коллизий», — подчеркнула юрист.

Черепанова добавила, что важнейшая задача — это создать четкую правовую базу, которая будет учитываться при введении такого запрета. Речь идет о том, чтобы граждане не столкнулись с противоречиями в законодательных актах, а также о необходимости выработать методы контроля за соблюдением новых правил.

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