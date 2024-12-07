Петербуржец избил беременную жену, что спровоцировало преждевременные роды

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в Центральный район поступил тревожный сигнал: в роддом экстренно доставили женщину с преждевременными родами и множественными травмами головы. По информации источников, женщина прибыла в медицинское учреждение с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, однако ее состояние оценили как удовлетворительное. Согласно предварительным данным, она является двадцатидевятилетней уроженкой Республики Дагестан.

В ходе расследования обстоятельств происшествия сотрудники полиции выяснили, что женщина стала жертвой жестокого насилия со стороны своего мужа. В медицинском учреждении, куда была доставлена пострадавшая, правоохранители задержали ее супруга, который теперь находится под стражей. Мужчина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей жене.

По предварительной информации, между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил свою беременную жену руками в лицо и в область туловища.