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Путин открыл саммит СНГ с соболезнований и предложения помощи Казахстану

Президент России Владимир Путин открыл неформальный саммит СНГ в «Игоре» под Петербургом, начав с соболезнований семьям погибших при крушении самолета в Актау и предложив помощь от МЧС. Он сообщил, что самолет с медицинским персоналом и оборудованием уже вылетел в Казахстан и пообещал тщательное расследование трагедии. На саммите отсутствовал премьер-министр Армении из-за положительного теста на COVID, но присутствовали лидеры Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Путин открыл саммит СНГ с соболезнований и предложения помощи Казахстану
Фото: Baltphoto

Путин предложил «сверить» часы по итогам работы в СНГ и обсудить планы на будущее. Он отметил, что рост ВВП стран СНГ в 2023 году прогнозируется на уровне 4,7%, что выше мировых показателей. Также президент отметил рост промышленного производства, грузоперевозок и розничной торговли в странах СНГ. Товарооборот России с государствами содружества за 10 месяцев вырос на 10,6% и составил 93 миллиарда долларов. Путин подчеркнул важность углубления партнерства в рамках СНГ для развития, стабильности и безопасности стран.

На саммите СНГ Владимир Путин также отметил развитие гуманитарного сотрудничества. Он предложил создать при СНГ международный форум для волонтерских и некоммерческих организаций, с возможностью вручения грантов наиболее успешным проектам. Президент подчеркнул, что 2024 год объявлен Годом волонтерского движения в СНГ и выразил готовность поддерживать взаимодействие в этой сфере.

Также Путин отметил, что в условиях политизации спорта в мире проведение спортивных состязаний в рамках СНГ является актуальным. По его словам, спортивные обмены между странами расширяются, регулярно проводятся турниры, развиваются новые форматы соревнований, сочетающие традиционные дисциплины и современные технологии. Путин напомнил, что страны СНГ участвовали в мультиспортивных Играх будущего, Играх БРИКС, турнире «Дети Азии» и ралли «Шелковый путь», которые проходили в России.

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