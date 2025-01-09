Юрист Рамазанова рассказала, что делать при задержке зарплаты

Сотрудник организации может отстоять свои права перед работодателем, если ему задержали выплату заработной платы. О том, куда можно обратиться за помощью, юрист Сураё Рамазанова рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам юриста, в соответствии со статьей №392 Трудового кодекса, работник имеет право обратиться в суд, если зарплата выплачена не полностью или не выплачена вовсе за определенный период. Однако важно помнить о сроке давности: обратиться в суд можно в течение года с момента, когда работник узнал о нарушении своих прав. Это происходит в день получения расчетного листа, когда становится понятно, что выплата не соответствует ожиданиям.

“В течение года работник имеет право довзыскать эту сумму через суд. Анализ судебной практики показывает, что решения, как правило, выносятся в пользу работника”, – отметила юрист.

Для защиты своих прав в досудебном порядке можно обратиться в Трудовую инспекцию. Сначала необходимо выяснить причину задержки, и если она кажется неуважительной, можно обратиться в Трудовую инспекцию. Инспекция проведет проверку, установит причины задержки и, если причина будет признана незаконной, обяжет работодателя произвести выплату.