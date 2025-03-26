ЗакС Петербурга разрешил перенос полуденного выстрела из-за реставрации

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении поправки в Устав города, разрешающие производить полуденный выстрел с любой точки Петропавловской крепости

Причиной данных изменений стали предстоящие реставрационные работы на Нарышкином бастионе, где традиционно располагается сигнальное орудие. Чтобы сохранить историческую традицию, власти предложили временно перенести выстрел в другое место крепости.

Как пояснил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, полуденный выстрел закреплен в Уставе Петербурга с 2008 года, однако исторически он звучал не только с Нарышкина бастиона. Например, в 18-19 веках для этих целей также использовался Государев бастион.

При возрождении традиции в 1957 году Нарышкин бастион был выбран как символичное место, однако ранее орудия для салютов и сигналов размещались и на других укреплениях крепости, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.