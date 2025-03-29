Госдума планирует обязать депутатов лично встречаться с гражданами

В Государственной думе РФ задумались об обязательных личных встречах депутатов с гражданами.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин внес соответствующий законопроект, предполагающий проведение таких приемов не реже одного раза в месяц. В настоящее время действующее законодательство устанавливает менее строгие сроки — не реже одного раза в полгода, сообщает пресс-служба Государственной думы.

Володин подчеркнул, что невыполнение депутатами обязанности по приему граждан будет расцениваться как уклонение от работы и повлечет за собой дисциплинарные меры. По его словам, регулярное общение с избирателями является неотъемлемой частью работы депутата, позволяя оперативно реагировать на проблемы граждан и учитывать их мнения при принятии законодательных актов.

Нововведение направлено на повышение эффективности работы депутатского корпуса и усиление взаимодействия с населением.